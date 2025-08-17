"Pichón de ballena gorreada": la feroz pelea entre Carmen Barbieri y Morena Rial

Un enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Morena Rial se convirtió en el centro de la atención mediática esta semana, luego de que la hija mayor de Jorge Rial criticara duramente a la conductora y cuestionara su estado de salud a través de las redes sociales.

El conflicto se originó tras un incidente en un boliche del barrio porteño de Liniers. Según reveló el programa LAM, Morena Rial se vio involucrada en un altercado en el local bailable Kapital. El panelista Pepe Ochoa explicó que la influencer reaccionó al notar que una mujer miraba demasiado a su novio, lo que derivó en que le arrojara un vaso de agua y, posteriormente, una botella.

La policía intervino para contener la situación y retirar a Morena del lugar, mientras se identificaba a los involucrados. La joven confirmó posteriormente que había estado presente en el incidente y defendió su accionar: “Nadie nos va a pasar por encima, nadie se va a comer el papel y me voy a quedar de brazos cruzados”, afirmó en sus redes.

El hecho tomó repercusión pública cuando Carmen Barbieri comentó la situación en su programa Con Carmen (El Nueve). La respuesta de Morena no tardó en llegar: a través de su cuenta de Instagram, criticó a la conductora y cuestionó la veracidad de sus declaraciones. “Muy triste que un pseudo periodista no chequee lo que dice. Yo no participé de ninguna pelea, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo”, escribió, aunque días antes había compartido historias que confirmaban su participación en el incidente.

La respuesta de Barbieri fue inmediata y contundente: desmintió la versión de Morena sobre el lugar del hecho y la calificó con fuertes adjetivos. Además, ironizó sobre la audiencia de su programa y la invitó a ver la obra Enemigas Íntimas, que protagoniza junto a Luisa Albinoni en el Teatro Regina.

Morena Rial continuó su descargo en redes, retomando episodios pasados y atacando a Barbieri con comentarios sobre su vida personal y profesional. Entre otras críticas, recordó situaciones judiciales de la conductora y la acusó de mantener comportamientos cuestionables en su entorno laboral.

El conflicto se intensificó con intercambios cargados de insultos y declaraciones cruzadas, dejando en evidencia la tensión mediática entre ambas figuras. Mientras Barbieri mantiene su versión de los hechos y continúa con su carrera televisiva y teatral, Morena Rial reafirma su postura y defiende su accionar frente a los incidentes que protagonizó, dejando abierto un capítulo que sigue generando polémica en los medios y en redes sociales.