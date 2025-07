“No hay amigos en este ambiente”, sentenció alguna vez Carmen Barbieri en un recordado audio de tono dolido, que hoy vuelve a resonar con fuerza en la farándula argentina.

Esta vez, la frase bien podría aplicarse al inesperado distanciamiento entre Mauro Szeta y Paulo Kablan, dos periodistas especializados en policiales que compartieron años de trabajo y una amistad de hierro, hoy fracturada.

Todo comenzó cuando Szeta dejó su lugar en el noticiero de Telefe tras recibir una jugosa oferta económica y la promesa de un futuro como conductor en América TV. Actualmente integra el panel de DDM, mientras se especula que podría reemplazar a Yanina Latorre en LAM durante sus vacaciones. La movida generó comentarios en los pasillos de América: ¿cómo reaccionará el panel ante la llegada de un “ajeno”? El fantasma del Marixagate aún ronda.

Pero el verdadero foco está en que, tras la salida de Szeta de Telefe, su puesto fue ocupado por Kablan. Y, según trascendidos, esto no cayó nada bien en el entorno del fanático de Estudiantes de La Plata. "No se lo esperaba, no le gustó", aseguran allegados. Ahí, otra vez, la frase de Barbieri se impone con toda su crudeza.

Consultado por la periodista Noelia Santone en Infama, Szeta intentó restarle importancia al conflicto. Sin embargo, los silencios incómodos y las respuestas dubitativas dejaron más dudas que certezas. “Cada uno elige lo que quiere... Está todo bien”, dijo, con evidente falta de convicción. Cuando le preguntaron si le hubiese gustado una llamada previa de su colega, eludió la respuesta: “Yo me fui de vacaciones... por ahí...”. Y cuando Santone le marcó que eso “no es excusa”, Szeta cerró con un diplomático “no es grave… graves son otras cosas”.

Mientras ambos periodistas se mantienen en silencio en sus redes, el rumor ya se instaló como la pelea menos pensada de la temporada.