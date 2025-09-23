«Polémica en el bar» debutó en la pantalla de América

El legendario Polémica en el bar volvió a la televisión este lunes por la noche, y lo hizo de la mano de Mariano Iúdica. Creado hace 62 años por los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, el histórico programa de América TV regresó manteniendo su fórmula original: una mesa de café donde se mezclan la actualidad política, el humor y los debates más picantes.

El inicio del primer programa fue un guiño a la nostalgia. Con Iúdica ingresando al bar, prendiendo las luces y mirando un cuadro de Gerardo Sofovich, el conductor le dedicó unas emotivas palabras: "Volvimos, ruso, volvimos". Las paredes del set también rinden homenaje a grandes figuras de la cultura argentina como Alberto Olmedo, Susana Giménez, Sandro y hasta Lionel Messi.

Un nuevo elenco

Aunque la esencia se mantiene, los comensales de la mesa son caras nuevas, con algunos regresos muy esperados. Freddy Villarreal se unió al elenco retomando su icónico personaje de Figuretti, que lo hizo famoso en la década de los '90 en el programa de Marcelo Tinelli.

Junto a él, se sumaron personalidades de distintos ámbitos para asegurar un debate nutrido: el economista Carlos Maslatón, el actor Nazareno Casero, el director de cine Diego Recalde, los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique, Gabriel Anello y Marina Calabró, y el youtuber Emanuel Danann. Entre los temas más destacados de la noche, se abordó la situación económica del país, la relación de Javier Milei con el Tesoro de Estados Unidos y las tensiones en torno al dólar.

Para agregarle un toque de humor, el programa presentó a Iván Ramírez, un imitador del presidente Javier Milei, mientras Iúdica intentaba alternar los debates políticos con temas más ligeros, como el sexo o el fútbol.

El final del ciclo tuvo un momento emotivo, con Iúdica dedicando el regreso del programa a la memoria de René Bertrand, exintegrante del ciclo que falleció en junio de este año. "Este programa está dedicado absolutamente con todo mi corazón, y el de todos los que lo hacemos, a la memoria de René Bertrand. Que Dios los bendiga", expresó el conductor.

A pesar de las grandes expectativas de América TV, el regreso de Polémica en el bar tuvo un debut flojo en términos de rating, quedando en el cuarto lugar en su franja horaria, con picos de apenas 1,1 puntos.