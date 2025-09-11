El icónico programa de televisión, "Polémica en el Bar", regresa a la pantalla de América TV con la conducción de Mariano Iúdica. El ciclo, que originalmente iba a ser emitido por A24, finalmente tendrá su lugar en la grilla principal del canal, generando cambios en la programación.

Después de días de incertidumbre, América TV lanzó la primera promoción oficial del programa con el mensaje: "Vuelve Polémica en el bar con Mariano Iúdica. Muy pronto". Según informó el periodista Pablo Montagna, la llegada de este clásico a las 22:00 horas provocar�� un reajuste en la grilla: "Trato Hecho" se movería a las 23:00, mientras que "Pasó en América" podría ser trasladado a la medianoche o a los sábados.

Un equipo renovado

Mariano Iúdica, quien ya estuvo al frente del programa entre 2016 y 2021, estará acompañado por una mesa de invitados que incluye a Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde. Aún resta definir a una figura periodística femenina y a un humorista para completar el elenco.

Con este regreso, Iúdica vuelve a la conducción de un programa diario, después de su última experiencia en 2022 con "La noche del domingo". La última versión de "Polémica en el Bar" fue conducida por Marcela Tinayre en 2023, también por América TV.