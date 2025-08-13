"Quedé a medio pelo": Walter Vilchez quiere volver a La Voz Argentina

Hace algunos días, dentro del ciclo La Voz Argentina, Walter Vilchez no fue elegido en la Batalla, la segunda instancia de eliminación del prestigioso programa de Telefe.

Dentro del team Miranda, el sanjuanino compartió escenario con su compañera Abril Robledo, y juntos lograron una performance cargada de potencia vocal y sensibilidad interpretativa. Pese a su destacada actuación, Walter no fue seleccionado para continuar en el certamen, lo que generó una mezcla de sorpresa y reconocimiento entre el público y en redes sociales. Su paso por el programa reafirmó, una vez más, la calidad artística de los representantes sanjuaninos en el escenario nacional.

Activo en sus redes sociales y siguiendo con atención el desarrollo del programa de Telefé, Walter publicó un video y agradeció a sus afectos, amigos y seguidores por la experiencia vivida: “El secreto ya salió a la luz, que quedé fuera de La Voz Argentina y acá estoy en mi casa con picos de fiebre”, comenzó diciendo el también pianista.

Ahora y con la intención de regresar al certamen de canto, Walter comenzó a hacer una intensa campaña a través de su cuenta oficial de Instagram para sumar apoyo y demostrar, a Karina La Princesita -a cargo del programa El Regreso-, a tenerlo en cuenta entre los más populares dentro de los eliminados.

En una historia, el también pianista dijo: “Hola, bueno comenzó el regreso, creo que me quedó mucho para dar, que me quedé a medio pelo, que tengo mucho por ofrecer. ¿Me ayudan a hacer spam en la web de La Voz Argentina? eso ayuda, vamossssssssssssss”.