¿Quién es el jugador de Boca Juniors que conquistó a Wanda Nara?

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por una supuesta relación con un futbolista de Boca Juniors. Según reveló el panelista Fede Bongiorno en LAM (América TV), la empresaria y conductora estaría comenzando un romance con Ayrton Costa, defensor central del club xeneize, quien recientemente participó en el Mundial de Clubes.

La información surgió a partir de un enigmático presentado por Bongiorno, quien afirmó haber reunido pruebas que confirmarían el vínculo. “Una conocida me cuenta que lo conoce indirectamente y me asegura que están saliendo. Yo le dije: ‘Muy lindo todo, pero necesito pruebas’”, relató el panelista. La primera pista fue un video donde Wanda, en una entrevista para TDT (Olga), admite estar siguiendo el torneo internacional “muy en particular” y confiesa: “Me estoy hablando con un chico que está jugando”.

Otro indicio que reforzaría el rumor es que Wanda habría cancelado un viaje a Estados Unidos, y comenzó a subir fotos en un automóvil blanco distinto al habitual. Se trata de un Mustang ploteado, que luego fue identificado en imágenes del programa Intrusos, donde se confirmó que la patente coincidía con la del vehículo visto junto a Costa.

En paralelo, surgieron especulaciones sobre un posible romance del futbolista con otra mujer en Miami, pero ese mismo día la joven en cuestión desmintió cualquier vínculo, escribiendo: “No me vinculen con nadie, no soy la novia de nadie. Gracias”. Según Bongiorno, aunque Wanda no sigue a Costa en Instagram, le da “like” a casi todas sus publicaciones, lo que alimenta aún más los rumores.