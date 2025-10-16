¿Quién es el nuevo novio de 23 años de Zaira Nara?

Wanda Nara está de vuelta y no solo revoluciona la cocina de MasterChef Celebrity en Telefe, ¡sino también la vida sentimental de su propia hermana! La diva, que se sentó en el living de Olga, dio un "sincericidio" que expuso por completo a Zaira Nara, quien venía negando los rumores.

Justo cuando se especulaba si Zaira se sumaría o no al proyecto, Wanda la puso en el centro de la escena, pero por un asunto del corazón: ¡el supuesto romance con el joven influencer Bauletti, de apenas 23 años!.

Lo que hasta ahora era un secreto a voces, fue confirmado por la mismísima Wanda, quien se mostró encantada con el candidato.

Wanda, la celestina, aprueba al "chiquito"

"¿Este es el novio de Zaira? O sea, en vez de mirarme a mí que debutaba después de un montón de tiempo, que la gente me daba por echada de Telefe, me manda esto mi hermana", comenzó diciendo Wanda, con su habitual tono de diva.

Pero luego, la empresaria no dudó en dar el visto bueno y hasta se refirió a la gran diferencia de edad, ¡algo que le fascina!: "Es chiquito, tiene que ir con todo… A mí me gusta Bauletti para ella porque es como que le va a dar un aire fresco, viste. Zaira es como media vintage. Está re bueno un 20 para ella", disparó en referencia a la edad del joven.

Con esta revelación, Wanda no solo confirmó el affaire sino que lo bendijo en televisión, dejando a su hermana altamente expuesta. Ahora solo queda esperar que Zaira se anime a blanquear públicamente lo que su hermana, probablemente con un guiño de por medio, ya contó.