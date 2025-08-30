La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez continúa sumando capítulos y versiones encontradas. Estos días, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló la identidad del famoso “rándom” que la actriz mencionó tras la ruptura: se trata de Ulises, un joven de 20 años, estudiante y deportista, perteneciente a un club reconocido y con una familia de buena posición económica.

Según detallaron en el ciclo de Ángel de Brito, Accardi conoció al muchacho en un vuelo de regreso desde España. El encuentro, lejos de ser anecdótico, habría despertado una breve conexión: “Cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon y ella le dijo ‘escribime’. Ulises dudó, pero finalmente le mandó un mensaje. Tuvieron dos encuentros casuales”, contaron en el programa.

De acuerdo con la información, el vínculo con Ulises no habría sido el detonante de la separación, ya que comenzó cuando la actriz ya estaba distanciada de Vázquez. Sin embargo, el hecho generó ruido en el entorno de la expareja, especialmente luego de que Gimena hablara públicamente de un “random”. Ese detalle levantó sospechas y llevó a que se revelara finalmente el nombre del joven. “Cuando se enteran, deciden contar la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso, Ángel de Brito llega con un nombre concreto. Gime al otro día no pudo desmentirlo y tuvo que salir a confirmarlo”, explicaron en LAM.

Mientras tanto, otra versión también gana espacio en los medios: el supuesto vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra teatral que ambos protagonizan. En Sálvese Quien Pueda, la actriz rompió el silencio y habló de los rumores que la vinculan sentimentalmente con él, en medio de su propia separación de Gonzalo Gerber.

“Es muy fuerte. Trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto y tomarlo con calma”, expresó. Y sobre su relación con Vázquez aclaró: “Somos muy amigos, estamos todos los días juntos acá, charlamos mucho. Él me acompañó mucho también durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho, pero somos muy amigos”.

Consultada sobre la posibilidad de que esa amistad evolucione hacia algo más, su respuesta fue breve pero llamativa: “Por ahora no”, dijo, visiblemente incómoda.

Lo cierto es que entre los rumores sobre un joven veinteañero, las sospechas de terceros en discordia y las versiones de romance en el teatro, la historia entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez parece estar lejos de cerrar su último capítulo.