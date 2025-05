¿Quién es la mediática argentina que aseguró estar poseída por un demonio?

Luego de un largo tiempo alejada del ojo público, la cantante Militta Bora volvió a ocupar titulares tras realizar una impactante confesión: aseguró estar poseída y anunció que se someterá a un exorcismo para intentar recuperar su salud.

La revelación se dio en una charla con el periodista Santiago Riva Roy, y rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

Esta semana, la rubia reapareció en sus redes sociales y compartió un mensaje en el que describió el complejo cuadro que atraviesa. Según relató, lleva más de un año y medio sufriendo síntomas físicos y psicológicos que la han llevado al límite, sin hallar respuestas en el ámbito médico.

"Estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible. Resistiendo hace un año y medio cotidianamente. Desde lo médico no tiene solución de ninguna rama y me inhabilita vivir normal. Hace un año y medio es agonizante física y psíquicamente", escribió la cantante. Luego realizó un pedido público a sus seguidores: "Es un daño espiritual, aunque rece y esté súper positiva y haga todo bien. Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados. Pido, por favor, que puedan ayudarme pidiendo en todas las iglesias que puedan 40 misas con la intención para liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno".

En su relato, Militta detalló síntomas que describió como señales de una posible posesión. “Me había empezado a sentir mal. Sentía mucho cansancio, cosas oscuras en la cabeza. Estaba como disociada, descompuesta, con escalofríos. Sensaciones horribles. No era un ataque de pánico. Estaba como ida, con una presión muy fuerte en la cabeza. Tengo frío, me siento ahorcada. Sentía como cuchillos en el cuerpo. Me despierto como si me hubiesen sepultado”, relató con crudeza.

A pesar de haber consultado médicos y psiquiatras, Militta aseguró no haber encontrado una explicación ni tratamiento efectivo. “Me sacaron líquido de la médula, me hicieron 30 resonancias, hice de todo”, enumeró. Frente a la falta de respuestas, decidió explorar una vía espiritual: “Busqué para hacerme un exorcismo. Le dije a mi mamá que no tiene solución, voy a tener que hacer una eutanasia. Prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto”.

El testimonio, cargado de dramatismo y angustia, encendió las alarmas entre sus seguidores y abrió un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos expresaron su apoyo y preocupación, otros cuestionaron el carácter sobrenatural de sus declaraciones. Por el momento, Militta Bora no ofreció más detalles sobre el procedimiento de exorcismo que planea realizar ni bajo qué marco religioso se llevará a cabo.