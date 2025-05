¿Quién es Samanta Herdt, la nueva novia de un ex Gran Hermano?

El ex Gran Hermano Joel Ojeda y la multifacética artista Samanta Herdt, ex Survivor, oficializaron su relación y se mostraron muy enamorados.

La confirmación llegó durante la emisión del programa Gossip (Net TV), cuando Joel fue sorprendido con un emotivo video que Samanta le envió al aire.

“Ya te extraño... me acostumbré a dormir con vos”, le dijo la actriz, cantante y modelo, visiblemente emocionada. También destacó la conexión inmediata entre ambos y le agradeció “por cómo me hacés sentir”. Joel, conmovido, respondió: “Nos conocemos hace poco, pero es como si fuera de toda la vida. Estoy feliz, me pasan cosas lindas, y conocer a Sami es una de ellas”.

Samanta Herdt, con más de 88 mil seguidores en Instagram, se destaca por su música, actuación y contenido para adultos a través de la app Cafecito.

La pareja, que comenzó su vínculo hace pocas semanas, ya genera expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

El joven empleado aeroportuario mantuvo un fuerte vínculo con Catalina Gorostidi, ex participante del reality de Telefe.