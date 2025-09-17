La competencia en La Voz Argentina (Telefe) avanza hacia instancias decisivas y cada gala se vuelve más intensa. En la última emisión, Soledad Pastorutti atravesó uno de los momentos más difíciles de la temporada: debió elegir entre dos integrantes de su equipo que habían quedado empatados tras la votación del resto del jurado.

La velada comenzó con los cruces habituales del Segundo Round. Luego de escuchar a todos sus participantes, Pastorutti eligió a los primeros salvados de la noche: Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo.

Posteriormente, el conductor Nico Occhiato anunció los resultados de los votos de los demás coaches. Los más apoyados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola. Sin embargo, el suspenso llegó de inmediato: un empate entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales obligaba a Pastorutti a tomar la decisión final.

“Qué difícil me la hicieron esta noche”, admitió la cantante antes de enfrentar el momento de mayor tensión. Visiblemente incómoda, expresó: “No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto”.

Finalmente, y tras varios segundos de expectativa, Pastorutti optó por salvar a Milena Salamanca, lo que significó la eliminación de Gustavo Rosales del certamen.

Con cada gala, la presión sobre los coaches se incrementa y las definiciones se tornan cada vez más ajustadas, manteniendo en vilo a los televidentes y al público en el estudio.