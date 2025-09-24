La competencia de La Voz Argentina 2025 (Telefe) volvió a subir la temperatura en la noche del martes con un emocionante tercer round del Team Miranda!, en el que uno de sus integrantes tuvo que despedirse del reality. En esta etapa de batallas, los coaches Juliana Gattas y Ale Sergi se enfrentaron a la difícil tarea de elegir quiénes continuarían en la competencia.

Las duplas que subieron al escenario fueron: Emiliano Villagra y Joaquín Martínez, que interpretaron “Perfume de carnaval”; Sofía Verna y Eugenia Rodríguez, con “(You make me feel like) A natural woman”; y Thomas Guzmán junto a Pablo Cuello, quienes cantaron “Porque yo te amo”.

Luego de una noche de presentaciones de alto nivel, el dúo musical tomó su decisión: Joaquín, Sofía y Pablo fueron los elegidos para seguir adelante en el equipo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los participantes no seleccionados -Emiliano, Eugenia y Thomas- tuvieron una segunda oportunidad de demostrar su talento con performances individuales.

En esta instancia, la salvación quedó en manos de los otros coaches: Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes con sus puntajes definieron quiénes se quedarían.

Al cierre de la noche, el conductor Nico Occhiato anunció el resultado final. Con gran emoción, comunicó que Thomas Guzmán era el participante que abandonaba la competencia. "Fue enorme todo lo que hizo", expresó Occhiato, reconociendo el esfuerzo y la calidad artística del joven cantante.

Con cada gala, la competencia se vuelve más exigente, dejando en evidencia el talento de los concursantes y el compromiso de los coaches con sus equipos.