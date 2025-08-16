¿Quiénes se sentarán en las mesazas de El Trece?

Este fin de semana, El Trece renovará su apuesta a los ciclos históricos con dos ediciones especiales. El sábado a las 21.30, La Noche de Mirtha reunirá a Raúl Lavié, Silvia Fernández Barrio, Jey Mammón -quien regresó a la pantalla del Nueve tras un período de ausencia-, Juan Gil Navarro y Rocío Marengo, que vive un momento personal significativo al esperar su primer hijo junto a Eduardo Fort. La mesa combinará trayectorias consagradas y figuras de gran actualidad mediática.

El domingo al mediodía, Juana Viale conducirá una nueva entrega de Almorzando con Juana, con Mariano Martínez, Marita Ballesteros, Mica Riera, Fernando “Flaco” Pailos y el abogado Javier Baños, quien aportará su mirada en torno a los temas legales vinculados al mundo del espectáculo.