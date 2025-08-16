Este fin de semana, El Trece renovará su apuesta a los ciclos históricos con dos ediciones especiales. El sábado a las 21.30, La Noche de Mirtha reunirá a Raúl Lavié, Silvia Fernández Barrio, Jey Mammón -quien regresó a la pantalla del Nueve tras un período de ausencia-, Juan Gil Navarro y Rocío Marengo, que vive un momento personal significativo al esperar su primer hijo junto a Eduardo Fort. La mesa combinará trayectorias consagradas y figuras de gran actualidad mediática.

¿Quiénes se sentarán en las mesazas de El Trece?

El domingo al mediodía, Juana Viale conducirá una nueva entrega de Almorzando con Juana, con Mariano Martínez, Marita Ballesteros, Mica Riera, Fernando “Flaco” Pailos y el abogado Javier Baños, quien aportará su mirada en torno a los temas legales vinculados al mundo del espectáculo.

