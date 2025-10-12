¿Quiénes son los invitados a «La Peña de Morfi»?

Telefe se prepara para otro domingo de fiesta con Lizy Tagliani y Diego Leuco al frente de la décima temporada de "La Peña de Morfi". Desde las 13 horas, el ciclo se consolida como el plan ideal para acompañar el almuerzo con una mezcla vibrante de shows en vivo, deliciosas recetas y todo el humor del equipo.

Exclusivas de Masterchef y un Desfile Musical

Este fin de semana, la mesa trae consigo la primicia más esperada de la televisión: en la previa del debut de la nueva edición de Masterchef Celebrity, "La Peña" recibirá a dos figuras que se meterán de lleno en la cocina más famosa del país. Marixa Balli y el periodista Luis Ventura visitarán el programa para adelantar todos los detalles jugosos del inminente estreno.

Además de las novedades televisivas, la música será la gran protagonista con un cartel de lujo que promete poner a bailar a todos: Amar Azul pondrá el inigualable ritmo de la cumbia; Uriel Lozano representará la bandera de la cumbia santafesina; Christian Herrera y el querido Germán Tripel aportarán la cuota de folclore.

Y como si fuera poco, el programa ofrecerá un adelanto de la gran final de La Voz Argentina. Los cuatro finalistas del reality de canto, Alan Lez, Eugenia Rodríguez, Milagros Amud y Nicolás Behringer, visitarán el piso para compartir su talento y las expectativas ante la definición.

El Equipo completo

Como es tradición, el menú no puede faltar: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de las creaciones culinarias más tentadoras. El deporte tendrá su espacio informativo con Ariel Rodríguez, mientras que el humor será garantizado por los infaltables Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Finalmente, Barby Franco recibirá a todos con la calidez de la "Pulpería".

"La Peña de Morfi" se afianza una vez más como el favorito del domingo, ofreciendo el espacio perfecto para que las grandes figuras de la música compartan su talento en un ambiente de alegría y camaradería.