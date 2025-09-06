¿Quiénes son los invitados de Mirtha y Juana para este fin de semana?

La televisión argentina se prepara para un fin de semana marcado por dos clásicos de la pantalla chica: La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los emblemáticos programas de El Trece que unen a dos generaciones y dos estilos bajo una misma tradición familiar.

Este sábado 6 de septiembre, desde las 21:30, Mirtha Legrand volverá a reunir a figuras del espectáculo. Entre los invitados estará Nora Cárpena, que ultima detalles para el estreno de la obra Viudas e Hijas el 17 de septiembre. También dirá presente Luciano Cáceres, que hablará de Adiós, Madrid, su más reciente película con elenco internacional. El periodista Diego Sehinkman, conductor de Solo otra vuelta más, sumará análisis y reflexión, Santi Maratea nuevo conductor de Trato Hecho en América y la reconocida bailarina de tango Mora Godoy presentará su espectáculo La máquina tanguera, con el que recorre escenarios nacionales e internacionales.

El domingo 7, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale, quien en cada programa combina frescura y dinamismo. Su mesa recibirá a la modelo y empresaria Teresa Calandra, al humorista Chichilo Viale, y a la cantante Lissa Vera, exintegrante de Bandana, en medio de rumores sobre una posible reunión del grupo pop. También se sumarán Gastón Soffritti, que acaba de publicar su libro Vos sí que no tenés problemas, y la actriz Gabriela Sari, protagonista de la obra El Secreto.