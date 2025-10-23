La histórica rivalidad ideológica entre las panelistas Nancy Pazos y Mariana Brey trascendió la mesa de A la Barbarossa (Telefe) y escaló a la esfera judicial. Pazos, exesposa de Diego Santilli, ha iniciado acciones legales contra su colega luego de un acalorado debate político en el que Brey la acusó de formar parte de una "oposición golpista".

El conflicto, que tuvo lugar durante una reciente emisión del magazine matutino, derivó en insultos cruzados que la conductora Georgina Barbarossa no pudo contener. La gota que rebalsó el vaso fue la acusación de Brey, que Pazos considera un "agravio" a su trayectoria.

"Las disculpas serán en tribunales"

En diálogo con Intrusos (América TV), Nancy Pazos confirmó la presentación judicial. "No es una carta documento, es una presentación judicial. Fui al despacho del abogado a firmar", explicó, detallando que la naturaleza de la demanda, al ser de índole penal, derivará en una instancia de mediación.

Pazos aseguró que notificó a las autoridades de Telefe sobre el proceso, quienes le dieron luz verde para continuar, aclarando que la acción es personal contra Brey y no contra el canal.

La periodista, con 38 años de trayectoria en el periodismo político, fundamentó su acción en la gravedad de la injuria: "Soy periodista de política hace 38 años, no me pueden decir gratuitamente 'golpista', porque si hay algo que tengo es compromiso con la democracia". En un claro dardo a Brey (quien comenzó en espectáculos), Pazos sugirió que la acusación es producto de la "ignorancia" de su compañera sobre el valor de las palabras.

Pazos fue tajante y no mostró intención de retroceder, incluso ante un eventual pedido de disculpas fuera de la corte: "Las disculpas me las va a tener que pedir en Tribunales, y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata", sentenció con un tono combativo que anticipa un largo conflicto legal.

El momento del conflicto

El detonante de la demanda se produjo mientras ambas debatían el escenario político. Brey cuestionó a Pazos por su pesimismo sobre el actual gobierno: "Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo".

Tras la ratificación de Pazos de que es "el peor momento y el peor gobierno", Brey lanzó la frase que desató el escándalo: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

La reacción de Pazos fue inmediata y virulenta: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido ¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?". El uso del insulto generó la intervención de Georgina Barbarossa, lo que Pazos interpretó como un sesgo, reprochándole a la conductora que permitiera el grave agravio de ser llamada "golpista" pero censurara el de "pelotuda". El conflicto, que parecía solo una riña televisiva más, ahora se dirimirá en los pasillos de la Justicia.