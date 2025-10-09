Tras 28 días de internación y tres complejas operaciones luego del grave accidente de moto que sufrió el pasado 12 de septiembre, el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue dado de alta este jueves en el hospital de Moreno.

Visiblemente emocionado, Medina habló por primera vez con la prensa para agradecer el apoyo incondicional de su familia y el personal médico, además de enviar un mensaje a sus seguidores.

"Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro, acá estamos saliendo". De cara al futuro, el joven sorprendió al revelar sus nuevos planes, anunciando su intención de estudiar Arquitectura apenas se recupere completamente.

No obstante, su prioridad al llegar a casa fue contundente: "Ver a mis hijas y estar con ellas. No más moto", repitió, marcando un rotundo cambio en su vida tras el susto.