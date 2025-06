¿Retoques estéticos? Lali Espósito salió a responder a las críticas

En una reciente entrevista, Lali Espósito reflexionó sobre las presiones sociales vinculadas a los estándares de belleza y el paso del tiempo, especialmente en lo que respecta al universo femenino.

Su mensaje, centrado en el amor propio y la aceptación, generó repercusión inmediata en redes sociales, donde varios usuarios la cuestionaron por supuestos retoques estéticos. Lejos de esquivar la polémica, la artista eligió responder con claridad y determinación.

“Creo que todavía, a nivel social, tenemos este estigma de la edad”, señaló la cantante y actriz. “En contraposición a eso, y en un mundo donde cada vez más pibas se inyectan cosas siendo muy jóvenes, y donde hay un estándar de juventud y belleza, trato de quererme así como soy, con cada año que va pasando”, agregó. “Me encanta la sensación de estar más grande, disfruto de mi adultez, de la mujer en la que me convierto. Trato de que esas ideas sociales y culturales no me caguen la existencia, que es muy valiosa, como la de todos”, cerró en esa primera intervención.

Sin embargo, sus declaraciones fueron objeto de críticas en X (ex Twitter), donde algunos usuarios la tildaron de hipócrita con mensajes como: “Después de todas las cirugías para quedar linda, es más fácil decir que se acepta tal y como es jaja”, escribió una internauta. Lali no tardó en contestar: “Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta. Pues no. En fin. Besiiiitos”, respondió con ironía.

Otra usuaria comentó: “Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca”, a lo que Espósito retrucó: “Esta la tengo de nacimiento, bebé.” Incluso una tercera crítica señaló: “La amo, pero no le entra una jeringa más de bótox en la frente. Esa de hacerse la desentendida ya no da. Queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo.” La artista volvió a defenderse: “No me hago nada en la cara. Todo lo que uso son cosas no invasivas. Me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras, y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones”.

Para cerrar el intercambio, Lali fue contundente: “No es una crítica a quienes lo hacen. Para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer.”

Con sus palabras, la artista no solo defendió su postura, sino que volvió a poner en agenda la necesidad de replantear los mandatos que pesan sobre el cuerpo y la imagen de las mujeres, en una industria que aún impone exigencias poco realistas sobre cómo verse y envejecer.