"Robo" en ventas: la grave acusación que enfrenta Zaira Nara

Tras su paso por la industria cosmética, Zaira Nara sorprendió al apostar por un nuevo rubro: lanzó su propia marca de yerba mate, denominada Alba nueva. El proyecto, desarrollado junto a un grupo de amigos especialistas en el tema, fue anunciado por la modelo desde Formentera con una publicación en redes sociales. “Este sueño ya es una realidad y quiero empezar a compartirlo, así como me gusta compartir un mate: espontáneamente, sin pensarlo tanto”, expresó.

Sin embargo, el lanzamiento se vio acompañado por una ola de críticas. En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el alto valor del producto, que se comercializa a $3.400 el medio kilo y ofrece un pack promocional de diez unidades a $34.000. “Con las yerbas que tenemos en este país, prefiero ayudar a los productores chicos” o “10 paquetes por $34.000… la promoción del año. ¡Cierren el estadio!”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las plataformas digitales.

En paralelo a las repercusiones por su emprendimiento, la modelo también fue noticia por su vida sentimental. Por primera vez desde su separación del polista Facundo Pieres, fue vinculada con un nuevo romance. Según trascendió, Zaira coincidió con el actor uruguayo Nico Furtado en una fiesta Bresh en Ibiza, donde habrían comenzado un incipiente vínculo. “Se conocieron en un evento y empezaron a pasar cosas entre ellos. Compartieron cuatro o cinco días y hubo un fuerte acercamiento”, reveló el periodista Pepe Ochoa en Bondi Live, al referirse a las imágenes que circularon en redes durante los últimos días.