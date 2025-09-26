¿Romance a la vista? El picante “juego del alfajor” de Tinelli y Sabrina Rojas que desató rumores

La reciente confirmación de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo acaparó titulares, sino que coincidió con un explosivo episodio que ya genera especulaciones sobre la vida sentimental del conductor.

Durante la transmisión de su ciclo de streaming “Estamos de Paso” en Carnaval Stream, el clásico segmento de “el juego del alfajor” se convirtió en el escenario de un coqueteo que muchos interpretaron como un guiño entre Tinelli y la actriz Sabrina Rojas.

El cruce que encendió las alarmas

El momento más comentado surgió cuando Tinelli introdujo el desafío del alfajor con una frase de doble sentido: “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”. La actriz no dudó en marcar la intencionalidad de la frase, provocando risas en el estudio: “Suena todo rarísimo. ‘Te lo quiero poner despacito en la boca’, suena rarísimo me parece”.

A pesar de la incomodidad inicial, y tras las bromas de Tinelli sobre sus exparejas, Rojas aceptó el reto, logrando comer el alfajor de un solo bocado. El clima lúdico del programa reforzó la lectura de un posible acercamiento entre ambos, que se da en un momento clave para el conductor.

La respuesta de los protagonistas y el entorno

Las versiones de un nuevo romance se intensificaron después de que Sabrina Rojas compartiera el video del momento en sus historias de Instagram, con la irónica leyenda: “Y un día, comí el alfajor”. La publicación la volvió tendencia en redes sociales.

Sin embargo, desde el círculo íntimo del conductor rápidamente intentaron bajarle el tono a las especulaciones. El periodista Carlos Monti aseguró en Mediodía Bien Arriba que, “del lado de Marcelo Hugo, cero. No hay nada”, limitando el intercambio a un plano "lúdico" y de "coqueteo" propio del streaming.

La confirmación de la separación

El llamativo affaire se produce en la misma emisión donde Tinelli confirmó, por primera vez, el final de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa tras dos años juntos.

“Nos hemos separado con Milett. Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”, expresó el conductor, destacando su deseo de terminar el ciclo “de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona”.

Ahora, con la vida sentimental del conductor nuevamente en el centro de la escena, el "juego del alfajor" promete ser un capítulo más en los recurrentes rumores de romance que rodean a Marcelo Tinelli.