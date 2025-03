"Se burló de mí": la terrible confesión de Ingrid Grudke

La modelo Ingrid Grudke volvió a referirse en las últimas horas a uno de los momentos más difíciles de su vida: la traumática separación de Martín Colantonio, luego de descubrir que el empresario mantenía una relación oculta con su sobrina política.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Grudke compartió una profunda reflexión sobre lo sucedido y dejó en claro sus sentimientos tras el engaño. "Yo no le debo respeto al ser humano que se burló de mí. No le debo empatía a quien me hizo daño a propósito porque su ego no resistía que mi luz brille más. No le debo lástima al que era consciente de lo que hacía y, aun así, decidió dañarme y perjudicar mis emociones", escribió con contundencia.

La modelo también relató el dolor que sintió al descubrir la infidelidad: "Dolió mucho enterarme de la verdad, que traicionen mi lealtad y mi amor sincero. Pero, aun así, no le deseo nada malo. Ni venganza ni rencor. Solo sé que la vida es como una rueda de la fortuna: todo lo que hagas, sea bueno o malo, siempre regresa".

Con el paso del tiempo, Grudke asegura haber encontrado la paz y reconoce haber actuado siempre de buena fe. "Hoy solo sigo por el camino por el cual me gusta caminar, liviana, sin culpas, sabiendo que siempre actué de buena fe, confiando y amando", expresó.

La revelación de la modelo conmovió a sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y admiración por la entereza con la que enfrentó una de las situaciones más dolorosas de su vida.