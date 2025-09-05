“Se encienden las hornallas”: Wanda Nara reveló la lista parcial de participantes confirmados

Las hornallas de la televisión se encendieron en la noche del jueves y luego del partido de la Selección Nacional. La pantalla de Telefé presentó un programa especial conducido por Wanda Nara y Verónica Lozano reveló la esperada lista de los 24 participantes de la nueva edición de "Masterchef Celebrity".

El anuncio confirmó los nombres de las 20 celebridades que se sumergirán en el desafío culinario, aún resta conocer cuatro más que se develarán este viernes 5 de septiembre.

En el especial, titulado "Se encienden las hornallas", Lozano se mostró entusiasmada por la conducción junto a Wanda Nara. "Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer", comentó antes del estreno. "Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso...".

Un elenco variado para la nueva temporada

La lista de concursantes, que comenzarán a competir a partir del mes de octubre, es una mezcla ecléctica de figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales. Entre los nombres confirmados se encuentran el músico Andy Chango, el actor Agustín "Cachete" Sierra, y el periodista Esteban Mirol.

También formarán parte del elenco la bailarina Momi Giardina, la modelo Evangelina Anderson, y la actriz Emilia Attias. El periodismo de espectáculos estará representado por Luis Ventura, mientras que el exfutbolista Maxi López y el cantante Pablito Lescano aportarán su cuota de fama.

La lista continúa con figuras como la cantante La Joaqui, los actores Miguel Ángel Rodríguez y Julia Calvo, y el extenista Diego "Peque" Schwartzman. Además, participarán los exfutbolistas Claudio "Turco" Husaín y el "Pelao" Alex, la periodista deportiva Sofi Martínez, y las influencers Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas. Completan el grupo la actriz Eugenia Tobal, la exvedette Marixa Balli, y el cantante Emmanuel Horvilleur, junto al conductor Chino Leunis y la actriz Valentina Cervantes.

Se espera que la nueva temporada de "Masterchef Famosos", una vez finalizado el ciclo de "La Voz Argentina", despierte el interés del público con su combinación de talento, humor y desafíos culinarios.