En las últimas semanas, Evangelina Anderson y Martín Demichelis enfrentaron rumores de crisis por actitudes llamativas en sus redes sociales. Finalmente, el ciclo LAM confirmó la separación de la pareja y reveló detalles del proceso.

“Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación, porque allí se realiza un seguimiento a los chicos”, contó el panelista Pepe Ochoa, tras resolver un enigmático en el programa. El periodista agregó que se enteró de la ruptura por una fuente cercana al círculo íntimo: “El tatuador no me contestó, pero su entorno me dijo que Evangelina comenzó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”.

En paralelo, la modelo compartió en Instagram un momento emotivo vinculado a su hijo mayor, Bastian, de 16 años. El adolescente se tatuó en el antebrazo una composición artística que combina la mirada de su madre con la de un tigre. “Morí de amor. Mis ojos. Una obra de arte”, escribió Anderson junto a un video del procedimiento.

“Alguien se tatuó mis ojos… Desde chiquito me lo decías”, añadió la modelo, visiblemente emocionada. El tatuador, identificado como @jeanmaureztattoo, también publicó un mensaje: “Qué alegría ver la expresión en sus rostros con el resultado final. Fue un total honor haberlos recibido. ¡Felicidades al campeón por sentarse y bancar su sesión completa!”.