Coki Ramírez fue invitada al programa Laca Stream y sorprendió con declaraciones que trascendieron lo político. Además de manifestar su respaldo a la gestión de Javier Milei, la cantante cordobesa dejó abierta la posibilidad de entablar un vínculo personal con el Presidente.

La artista se mostró alineada con las políticas impulsadas por el mandatario y valoró el perfil del equipo de gobierno. Pero fue en diálogo con LAM donde profundizó en su admiración, y no solo desde lo ideológico. "Estoy soltera y sola, pero feliz", aseguró, al tiempo que aclaró: "No le doy explicaciones a nadie". Si bien confesó que "nadie me escribe", no descartó iniciar una relación si aparece alguien con quien sienta química.

Consultada por el cronista Santiago Riva Roy sobre cómo ve a Milei fuera de su rol institucional, Ramírez fue categórica: “El Presidente tiene algo, es como un misterio”. Y agregó: “Re charlaría con Javier Milei, me parece que tiene una cabeza… hablaría con él por horas y ahí hay que ver si hay piel”.

Ante la pregunta directa sobre si aceptaría una invitación del Presidente para hablar de política y asistir a una ópera, la cantante no dudó: “Sí, yo estoy sola. Si me escribe Milei y me invita a salir, ¿sabés cómo voy?”

Coki también elogió el costado intelectual del líder de La Libertad Avanza: “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”. Y concluyó sin rodeos: “Me imagino noviando con el Presidente si tengo piel”.