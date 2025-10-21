Elizabeth Rodrigo, madre de la mediática Ayelén Paleo, rompió el silencio periodístico tras su reciente excarcelación y desmintió públicamente las graves acusaciones que la vinculan a una supuesta red de explotación sexual.

La fotógrafa había sido detenida hace menos de un mes, pero la Justicia de La Plata ordenó su liberación inmediata la semana pasada. No obstante, Rodrigo permanece bajo estrictas restricciones: no puede abandonar el país y debe presentarse obligatoriamente en el juzgado antes del día 5 de cada mes.

Recibida en su estudio por el periodista Carlos Salerno (Desayuno Americano), Elizabeth Rodrigo se mostró "consternada, abatida y triste", asegurando que jamás imaginó ser relacionada con el delito de trata. Sobre su actividad profesional, la mujer se desligó de cualquier ilícito: "Tengo 30 años de fotógrafa y hacía books de modelos, eran fotos sensuales y eróticas, el vínculo con ellas terminaba allí".

La madre de Paleo relató el calvario que vivió desde su detención, el allanamiento de su estudio –donde "se llevaron todo"– y su traslado a la cárcel de Melchor Romero. Allí, describió las condiciones de aislamiento: "Me pusieron un buzón y quedé sola... Allí estaba 23 horas por día y la hora restante la pasaba sola en un patio. Me pasaban la comida a través de una rendija", lamentó.

Finalmente, sobre sus numerosos viajes al exterior, un punto que generó suspicacias en la investigación, Rodrigo explicó que eran facilitados por una relación sentimental: "Yo tenía un novio piloto y podía viajar mucho, el último día que lo vi fue cuando me allanaron". La fotógrafa se encuentra actualmente investigada por la Justicia, mientras intenta recuperar su vida y desvincularse de la causa.