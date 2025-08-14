"Soy la dueña del viento": Julieta Prandi y una emotiva reflexión personal

La modelo y conductora Julieta Prandi publicó en sus redes sociales un sentido mensaje luego de conocerse la condena a 19 años de prisión contra su exmarido, Claudio Contardi, por violencia de género y violación reiterada. El fallo, dictado por el Tribunal de Campana, marca -en sus propias palabras- “el final de un túnel” tras años de sufrimiento y lucha judicial.

En su cuenta de Instagram, Prandi acompañó el video de la lectura de la sentencia con un extenso texto en el que repasó los cinco años transcurridos desde que se animó a denunciar: “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel… Desde aquella primera vez que me animé a declarar los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa, hasta hoy, pasaron cinco años”. Reconoció que el camino estuvo lleno de obstáculos y que en varias oportunidades pensó en desistir: “Me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones… En algún punto pensé en rendirme. Es muy alto el precio: el dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente destrozados”.

Prandi agradeció el trabajo de los periodistas que acompañaron el proceso, a sus abogados Fernando Burlando y Javier Baños, al fiscal Christian Fabio, y a familiares, amigos y profesionales de la salud. Mencionó especialmente a sus padres y a su hermana, de quienes, aseguró, Contardi intentó aislarla, y dedicó un párrafo a su actual pareja, Emanuel Ortega: “El hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida”.

El posteo también tuvo un mensaje para otras víctimas: “Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por las que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo”. Y cerró con un poema que simboliza su renacer: “Hoy soy dueña del viento. Ya no tu presa ideal”.

Tras la lectura de la sentencia, Prandi habló con la prensa a la salida de los tribunales: “Hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, donde empiezo a ser feliz. Quiero vivir sin pensar que me está siguiendo un auto o que alguien puede pasar a buscar a mis hijos”. También pidió cambios en las condiciones que atraviesan las víctimas y reveló que sus hijos, Mateo y Rocco, recién ahora comienzan a conocer la gravedad de los hechos: “Hasta el día de hoy yo se los había ocultado”.

Sobre el fallo, expresó alivio y esperanza: “Siento que la Justicia finalmente escuchó, y no solamente a mí, sino a todos los que estamos de este lado. Les agradezco de todo corazón, en mi nombre y en el de todas las víctimas de abuso. Esto tiene que marcar un precedente”.