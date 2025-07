"Soy linda desnudita": Mirtha Legrand y su inesperado comentario personal

Lejos de la solemnidad que suele caracterizarla, Mirtha Legrand dejó ver su costado más desinhibido en la emisión de La Noche de Mirtha del sábado 26 de julio por El Trece. La diva de los almuerzos recibió en su programa a Diego Ramos y Adabel Guerrero, protagonistas de Sex, la provocadora obra dirigida por José María Muscari, y no esquivó los temas picantes.

Fiel a su estilo directo, Legrand quiso saber sobre el contenido erótico de la obra. “¿Hay desnudos? ¿Vos saliste totalmente desnudo, nene?”, le preguntó a Ramos. El actor, con humor, respondió: “Estuve seis años haciéndolo. Ya no sé qué sacarme, Mirtha. La vesícula voy a mostrar”.

Legrand admitió que nunca fue a ver la obra por pudor: “Me da vergüenza”, confesó. Sin embargo, no tardó en lanzar una frase que sorprendió a todos: “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”, dijo con picardía, desatando las risas en la mesa.

El conductor Beto Casella, otro de los invitados, sumó humor al momento al contar que en Bendita, su programa, suelen circular memes con la imagen de Mirtha: “¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? Porque hacen composiciones con un cuerpo espectacular en bikini y tu cara”. La conductora reaccionó rápidamente: “Esa no soy yo”.

Pero el intercambio más inesperado llegó cuando Casella relató una anécdota de su equipo técnico: “Un día iba un informe tuyo en Bendita y pregunté detrás de cámaras quién tendría algo con Mirtha. Había como 20 muchachos de entre 30 y 40 años. Quince levantaron la mano”.

Legrand, entre divertida e incrédula, reaccionó con humor: “¡Ay, por favor! ¡Por favor! Te voy a tirar con algo”. Y concluyó con elegancia: “No, no me cae mal. Soy bisabuela, querido. No soy abuela, soy bisabuela. Me halaga, pero todo a su tiempo”.

Una noche distinta, con una Mirtha espontánea, sin filtros y encantadoramente atrevida.