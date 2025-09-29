Mientras la actriz e influencer Stefi Roitman afianza su carrera en el extranjero con un nuevo proyecto cinematográfico, un encuentro reportado en Madrid desató una ola de rumores en las redes sociales. Roitman, quien recientemente participó en una película española con producción de un importante estudio norteamericano, habría sido vista junto al actor uruguayo Nico Furtado, conocido por su papel en El Marginal.

El dato surgió de la influencer Magalí Sica, famosa por revelar encuentros de celebridades, como el de la China Suárez y Franco Colapinto. Sica utilizó sus stories de Instagram para sembrar la intriga: “Che, no es por nada, pero me volví a encontrar gente famosa en Madrid”.

La influencer publicó imágenes separadas que, según su relato, demuestran la reunión: primero se ve a Nico Furtado solo en una calle de la capital española, y luego a Stefi Roitman caminando por la misma zona y saliendo de una pastelería con una bolsa.

El mensaje que prendió la mecha

Aunque Magalí Sica no mostró a los actores juntos, su comentario final avivó las especulaciones y generó fuertes críticas por la insinuación: “Stefi Roitman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, disparó, aludiendo a Ricky Montaner, esposo de Roitman.

El supuesto encuentro se produce días después de que Roitman presentara en el Festival de Cine de San Sebastián su más reciente película, Ya no quedan junglas, un film protagonizado por Ron Perlman y Megan Montaner que ya se estrenó en las salas españolas el pasado 26 de septiembre.

La naturaleza del vínculo entre Roitman y Furtado, que Sica presenta como una misteriosa amistad, es el nuevo tema que domina los debates en el mundo del espectáculo digital.