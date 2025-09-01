Peter Lanzani se refirió a los mensajes que recibe en redes sociales sobre su apariencia física y reconoció que muchos de ellos lo lastiman. En diálogo con Infobae, el actor expresó que las críticas hacia su pelo largo y barba suelen ser hirientes.

El ex Casi Ángeles contó que en reiteradas ocasiones lo calificaron de “sucio” o “linyera”, algo que lo afecta: “Hieren, porque antes que nada somos personas sensibles”, sostuvo. Incluso relató que llegó a recibir insultos cruzados de todo tipo: “Me dijeron desde zurdo asqueroso hasta facho de derecha”.

Lanzani remarcó que, aunque algunos artistas aparenten no verse afectados, los ataques siempre dejan huella. “Las balas siempre pasan”, afirmó, al subrayar que cada comentario negativo tiene un impacto real en quien lo recibe, más allá de la trayectoria o la fama.

Además, el actor cuestionó la dinámica actual en redes sociales, donde la crítica sin filtro parece haberse naturalizado: “Estamos en una época de opinólogos, todos creen saber de todos, pero en realidad nadie sabe de nada”, reflexionó.