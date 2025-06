“Te buscamos mucho y ya te amamos”: Rocío Marengo confirmó que está embarazada

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La actriz y mediática argentina anunció en el programa chileno Primer Plano, emitido por Chilevisión, que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación de once años con el empresario Eduardo Fort.

En una entrevista cargada de emoción, reveló detalles del largo y complejo camino que transitó para lograr su sueño de ser madre, y luego compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, donde mostró la primera ecografía del bebé.

“¡Sí! ¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho mucho mucho! Estamos taaaan pero taaan felices. ¡Ya te amamos!”, escribió en Instagram junto a una imagen sonriente con su pareja. “Gracias a todos los que fueron parte de este camino”, agregó, visiblemente conmovida.

Desde el estudio de televisión del vecino país, Marengo abrió su corazón: “Un camino largo y muy difícil… ¡pero con un final maravilloso! Tooodo valió la pena. Tooodo pasó porque tenía que pasar. ¡Tenés una familia enorme que estalla de felicidad!”. También dedicó unas palabras a su entorno íntimo, destacando a su madre -a quien cariñosamente llamó “Cuki Cuki”-, quien ya teje para su futuro nieto, así como a herman@s, ti@s y amig@s “que te esperan con mucha alegría”.

“¡Te vimos en la eco y ya se te ve movediz@ y simpátic@! Las ganas de verte y estar con vos, abrazadita… Bebit@, te esperamos con mucho, mucho, mucho amor”, escribió en otro tramo de su mensaje.

“Mi sueño siempre fue ser mamá. Lo postergué por temas laborales y porque la vorágine no me permitía parar. Cuando quise apostar a la maternidad, se me hizo cuesta arriba. Empecé a buscarlo sin éxito y se pasaban los meses. Es muy desgastante, muy invasivo, muy duro emocionalmente”, confesó la artista de 45 años.

La actriz detalló que primero intentó concebir de forma natural, luego con tratamientos de baja complejidad y más tarde con técnicas de alta complejidad. “Nunca imaginé que iba a llevarme tanto tiempo. Pero seguí adelante”, dijo. Además, destacó el apoyo incondicional de Eduardo Fort: “El rol de él fue fundamental. Me sostuvo mil veces. No podría tener mejor pareja que él. Lo que vivimos juntos no se lo deseo a nadie”.

Con el corazón abierto, reflexionó sobre el proceso: “Si miro para atrás, no lo puedo creer. ¿Cómo hice? ¿Cómo aguanté? ¿Cómo mi cuerpo bancó tanto? Pero el deseo fue más fuerte. Así como fui en mi trabajo, me puse la meta del bebé y lo di todo”.

Ya en el piso, el conductor chileno Julio César Rodríguez le dio la bienvenida y Marengo concluyó: “Estoy feliz. Un camino largo, pero con este final que me hace olvidar todo. Ya está lo que pasé. La banqué y hoy no lo puedo creer. Ya son diez semanas de un bebito que viene, pero aún no sabemos el sexo. Me parece importante contarlo para esas chicas que lo necesitan. Hay que seguir. Nosotras ponemos el cuerpo, y solo quien lo vive sabe lo que es”.