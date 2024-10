“Tengo cáncer": Soledad Fandiño y un especial momento de su vida

Desde hacía tiempo. Soledad Fandiño estaba alejada de las redes sociales pero, en los últimos días, un mensaje grabado preocupó a sus fanáticos.

La rubia no dudó en compartir que transita por una grave enfermedad, más precisamente cáncer de mama. Por esta razón, la ex del líder de Calle 13 mostró su ingreso a una quirófano para llevar a cabo una intervención quirúrgica.

Luego y para tranquilidad de su fandom, la mediática aseguró que todo había salido bien y prometió, que aportaría más detalles sobre su estado de salud.

“Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien, a veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil. Las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen puede doler, o dar miedo o incertidumbre”.

“Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”.

Para cerrar e invitar a la acción, Fandiño explicó: “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para curarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y buscar apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo".