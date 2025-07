"Tengo temor, se va a encargar mi abogado": Yuyito confesó sus sensaciones sobre la serie de Menem

Con el inminente estreno de Menem, la serie biográfica de Prime Video que recrea la vida del ex presidente argentino y tiene a Leonardo Sbaraglia en el rol protagónico, se reavivaron viejas historias que vinculan al riojano con distintas figuras del espectáculo. Entre ellas, Yuyito González, quien expresó su molestia por el posible uso de su imagen sin autorización.

Todo comenzó cuando la periodista Olga Wornat, autora de una biografía sobre Menem, lanzó una frase que resonó fuerte: “Carlos Menem estaba muy enamorado de Yuyito González”. El comentario volvió a poner en escena el vínculo que el ex presidente habría mantenido con la vedette, hoy conductora de televisión.

Lejos de tomarlo con liviandad, Yuyito reaccionó con firmeza. “No di autorización”, aclaró en declaraciones a los medios. Y fue más allá durante una de las emisiones de su programa: “Tengo temor, se va a encargar mi abogado”, anunció, visiblemente incómoda con el tratamiento de aquel capítulo de su vida. “No crean nada de lo que ven”, pidió a su audiencia respecto de la serie, que cuenta con Griselda Siciliani como Zulema Yoma y un elenco de figuras.

La ex vedette -que también fue pareja del actual presidente Javier Milei- manifestó su preocupación por las posibles licencias ficcionales que pueda tomarse la producción. “Se desató el tema de la serie y ya empiezo a leer cualquier cosa”, señaló con indignación. “Que se iban a casar, que después no se casaron, que estuvo, que la vieron en la Ferrari… ¡No me subí en mi vida a una Ferrari! A la de Maradona tampoco, y la tenía a dos pasos”, exclamó.

Si bien aún no está confirmado si su personaje aparecerá explícitamente en la ficción, González dejó en claro que sabrá si fue incluida recién al momento de ver la serie. “Parecería que sí, de eso se va a encargar mi abogado. Pero yo ya voy teniendo algo de temor, porque las series son series y nunca sabés qué puede aparecer”, indicó.

A pocos días del estreno, Yuyito cerró su descargo con una advertencia: “Empiezo a leer cualquier cosa. En general, no crean nada de todo lo que leen en los portales respecto de esta supuesta historieta de Menem”. Así, busca tomar distancia del relato ficcional y marcar los límites entre su historia personal y la construcción televisiva.