"Un maní": la más grave acusación a Mauro Icardi

El conflicto entre Natasha Rey, Mauro Icardi y la China Suárez alcanzó un nuevo y explosivo capítulo. Tras varios cruces en redes sociales y amenazas por parte de la modelo uruguaya, finalmente Rey cumplió con su advertencia y compartió en sus historias de Instagram un video íntimo que, según ella, fue enviado por el propio futbolista.

La tensión escaló rápidamente luego de que Natasha se mostrara irónica ante los ataques que recibió por parte de Icardi. En una serie de publicaciones, escribió: “En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”, y agregó con tono burlón: “Dénme un segundo que voy a subir todo en breve. Tengo que atender a mi hijo, viste, no me llamo (emoji de bandera de China). Primero la prioridad, después los mini pen... Ya vengo. Que disfrute un rato la cornuda”, en una clara alusión a la actriz argentina.

Minutos después, Rey compartió un video donde se ve, según afirma, al jugador del Galatasaray en una situación íntima. Acompañó las imágenes con el mensaje: "Zorro y zorra tal para cual. Besitos bye", y redobló la apuesta con una advertencia: "Retráctense porque no paro". En otra historia, agregó sin filtros: “Me la dedicó o a vos chin chin made in chin. Todo empezó porque él borró algo. En fin, se terminó”.

Las redes sociales estallaron de inmediato. Usuarios de X (ex Twitter) viralizaron el video y las frases de Rey, reaccionando con una mezcla de sorpresa, burla y memes. Entre los comentarios más destacados se leyeron: “¿A dónde se va a meter la China Suárez ahora que se filtró lo de Icardi? Pobre, no pega una, acabo de ver el video de la pij... de Mauro Icardi. Dios, qué asco. DESVER, no puedo creer que se hayan peleado tanto por el infiel con micropene de Icardi, estoy llorando, la China defendiéndolo en todos lados y él mandando videos desnudo. Se viene la noche, uno le puso a Mauro Icardi en los comentarios: Kohinoor. Poderoso el chiquitín, después de saber por qué Icardi era TT, no entiendo cómo la China se peleó con toda Argentina por ese maní”.

El escándalo suma un nuevo episodio a la extensa lista de controversias que rodean al futbolista y a la actriz. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas involucrados ha hecho declaraciones públicas tras la filtración del video. Mientras tanto, las redes siguen alimentando una novela que, según muchos usuarios, "no para nunca".