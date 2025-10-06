Hay buenas noticias en la vida de Thiago Medina. El joven de 22 años, que conmocionó al mundo del espectáculo tras el grave accidente que lo llevó a atravesar dos complejas operaciones, finalmente comienza a escribir un nuevo capítulo. Después de semanas de angustia en terapia intensiva, su estado de salud evoluciona favorablemente, rozando el milagro.

Según confirmaron fuentes cercanas, el exconcursante de Gran Hermano ha experimentado una notable mejoría. Hace apenas unos días logró despertarse completamente y mostrar mayor fortaleza, iniciando una lenta pero firme recuperación. Su padre, Julio Medina, compartió la alegría de la familia en una entrevista con Puro Show, destacando los avances: Thiago ya puede sentarse y conversar, hitos que son celebrados como una victoria por el equipo médico y sus seres queridos.

"Pestañela" da el último parte médico

Para sus allegados, han pasado 23 días desde el ingreso que marcaron un antes y un después; hoy, Thiago tiene una nueva oportunidad de vida. El desafío ahora es la recuperación total para poder reencontrarse con sus hijas.

La encargada de mantener informados a los miles de seguidores ha sido Daniela Celis, conocida como "Pestañela", quien a través de sus redes sociales comunicó las últimas novedades, todas ellas positivas.

"Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva. Continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio", escribió Celis. Además, agregó que Thiago no solo está mejorando físicamente, sino también en su estado de ánimo: "Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo", reveló.

El joven, quien está procesando haber estado al borde de la muerte, incluso hizo algunos pedidos personales sobre su apariencia y estética, un signo alentador de su regreso a la normalidad. La evolución fue tan positiva que el propio Thiago logró enviar un mensaje a sus seguidores, agradeciendo el inmenso apoyo recibido durante estas semanas críticas.