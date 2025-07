“Una bomba sexual”: Viviana Canosa confesó inesperados vínculos amorosos del pasado

En una noche cargada de confesiones íntimas, Viviana Canosa dejó boquiabierto a Jorge Rial en su programa Revueltos (Carnaval) al revelar detalles inéditos de su vida sentimental. Con su característico tono seductor y voz profunda de locutora, la periodista y conductora confesó haber mantenido un romance con el reconocido cantante y actor español Miguel Bosé.

“Fuimos novios cuando era muy chica”, admitió Canosa, descolocando al conductor del ciclo luego de que le preguntara con qué hombre se animaría a flexibilizar su heterosexualidad. “Lo conocí en una entrevista, yo tendría unos 20 años y fue uno de mis primeros trabajos. Miguel Bosé era una muy buena decisión”, afirmó.

Canosa describió el vínculo como un "affaire con idas y vueltas", marcado por la distancia y el encanto del artista. “Era hermoso, una bomba sexual. A mí me encantaba, teníamos una química espectacular. Iba y venía de España”, recordó, dejando en claro que la distancia geográfica no impidió que la relación floreciera durante un tiempo.

Pero la charla no terminó allí. En un tono distendido y sin filtros, la periodista también ventiló un vínculo amoroso con Juan Castro, el recordado periodista que más tarde se declararía abiertamente gay. “Fuimos compañeros durante cuatro años en el ISER. Él tenía una energía magnética muy intensa”, relató.

“Jugaba con la bisexualidad. A mí me gustan los hombres muy masculinos, pero también esa cosa femenina me atrae. Tuvimos un affaire que duró un año y pico”, reveló Canosa, quien no dudó en compartir sus experiencias con absoluta honestidad.

En el mismo diálogo, incluso deslizó una impresión que tuvo al conocer al presidente Javier Milei: “Cuando lo vi por primera vez, pensé que era gay”, lanzó sin vueltas, reafirmando su estilo frontal y sin censuras.

Una faceta desconocida de Viviana Canosa salió a la luz, mostrando que detrás de la periodista incisiva también habita una mujer que no teme hablar de sus pasiones, recuerdos y emociones más personales.