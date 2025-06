"Una vergüenza": Devi habló sobre la foto íntima que publicó Furia en las redes

Juan Pablo De Vigili fue eliminado de Gran Hermano (Telefe) en un reñido mano a mano con Selva Pérez, y su salida no estuvo exenta de polémica. Poco después de abandonar la casa, el participante fue sorprendido por un gesto de mal gusto de Juliana "Furia" Scaglione, exjugadora de la edición anterior, quien compartió en redes sociales una imagen íntima suya acompañada de un comentario ofensivo.

Invitado en LAM (América), Juan Pablo se refirió a la actitud de Scaglione al ver el posteo al aire. "La verdad que uno confía, y a veces confía en la persona equivocada", lamentó, señalando que la foto había sido tomada en un contexto de privacidad. Sobre la actitud de Furia, agregó: "Yo no lo haría nunca. Hay que tomarlo como de quien viene". Y no ocultó su malestar: "Está censurado, pero no se vio en su totalidad. Un papelón, una vergüenza, no está bueno".

La exjugadora, fiel a su estilo provocador, había publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter) una foto sin censura del participante completamente desnudo para celebrar su eliminación. Junto a la imagen, escribió un mensaje burlón: “Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró”, seguido de emojis de risa. Aunque el post fue eliminado poco después por las advertencias de sus propios seguidores, la polémica ya estaba instalada.

El gesto de Furia fue ampliamente repudiado en redes, donde muchos usuarios señalaron que la exposición sin consentimiento constituye una forma de violencia digital. Mientras tanto, Juan Pablo trata de dejar atrás el episodio, aunque sin ocultar su decepción.