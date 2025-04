"Uno no es feo, es pobre": Yanina Latorre mostró a Wanda Nara antes de las cirugías

Desde que estalló el escándalo del WandaGate, la relación entre Yanina Latorre y Wanda Nara se ha vuelto cada vez más tensa. La panelista de LAM y conductora de SQP ha sido una de las voces más críticas respecto a la empresaria mediática, revelando información exclusiva sobre los conflictos judiciales que mantiene con Mauro Icardi.

Fiel a su estilo, Latorre ha dejado en claro que no toma partido y que, a diferencia de otros periodistas del espectáculo, no duda en cuestionar a la exconductora de Bake Off. De hecho, fue ella quien reveló que, el día del escándalo en el Chateau Libertador, Nara se encontraba recientemente operada tras haberse sometido a varios retoques estéticos. Además, la panelista ha enfatizado en más de una ocasión su postura crítica sobre la exposición mediática de los hijos de la pareja, lo que ha intensificado aún más las diferencias entre ambas.

La publicación que desató la polémica

El lunes 31 de marzo, Latorre sorprendió a sus seguidores con un controvertido posteo en redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), compartió una foto retro del 2013 en la que aparece abrazada a Wanda Nara durante un encuentro en el exclusivo restaurante Gardiner, en la Costanera.

“Festejando con Wandita en Gardiner. En algún momento nos quisimos”, escribió irónicamente la angelita, acompañando la imagen en la que la empresaria luce notablemente distinta a su apariencia actual.

La publicación no tardó en generar reacciones, con cientos de comentarios señalando el drástico cambio estético de Nara. “¿Cómo la vas a exponer después de tremenda transformación?”, “¿Quién le hizo la carita?”, “Antes de la mil y una cirugía”, “Es otra persona”, “Uno no es feo, es pobre”, fueron algunas de las respuestas más filosas de los usuarios.

Lejos de pasar desapercibida, la imagen se volvió viral y avivó aún más la rivalidad entre ambas figuras del espectáculo.