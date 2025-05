"Viejo, impotente y cornudo": Alfa de Gran Hermano, acusado por una ex

A dos años de su separación, la relación entre Delfina Wagner y Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano, volvió al centro de la escena, pero esta vez lejos del terreno mediático y mucho más cerca del conflicto judicial y personal.

La joven acusó públicamente a su ex de hostigarla de forma persistente con mensajes, llamadas y hasta de compartir fotos íntimas suyas con terceros. Harta, decidió hacer pública su situación a través de un fuerte descargo en redes sociales.

“Sin ninguna violencia vas a pasar la vergüenza de tu vida, viejito, el que las hace las paga”, lanzó Wagner en un hilo de Twitter que rápidamente se viralizó, y en el que expuso lo que definió como el costado más oscuro del mediático. En ese mismo hilo, lo tildó de “viejo cornudo”, “rata” e “impotente”, acusándolo además de ser violento verbalmente y de buscar intimidarla tras la ruptura.

“¿Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés bardear? No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba y después te quejás de que te gorrié... Soltá, viejo cornudo”, escribió sin filtro. En otra parte del descargo, apuntó contra el estilo de vida del ex GH: “Vivís en un dos ambientes prestado y te hacés el millonario para que tus amiguitos chetos te den un lugar en la mesa. Hasta tu propia familia te hace a un lado por forro y por gagá”.

Tras los primeros mensajes, Wagner compartió una captura donde se ve que fue bloqueada por Alfa, y redobló la apuesta: “Se ve que entró la balubi. Igual, de esta no safás, Don Impotencia. Mañana publico los audios del primero al último. Y cuanto más me sigas hostigando, más te voy a quemar. Besos”.

La joven también denunció actitudes económicas mezquinas durante la relación: “El tipo maneja un Mercedes pero me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa, y por poco me pedía para las expensas”, escribió.

Hasta el momento, Alfa no respondió públicamente a estas graves acusaciones. Mientras tanto, el mensaje de Wagner generó repercusión en redes y abrió un debate sobre los límites del escrache digital, el acoso y la exposición en la era de las redes sociales.