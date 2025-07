Luego de una semana cargada de rumores y tensión en el piso de LAM, Yanina Latorre rompió el silencio y aclaró su futuro laboral en diálogo con Infama. La panelista, señalada por versiones que la ubicaban fuera del programa de Ángel de Brito y hasta del canal América TV, fue contundente: “No me voy de LAM, no me voy de América, ni me voy de SQP, chicos”.

Todo comenzó tras un cruce al aire con su compañera Marixa Balli, que alimentó especulaciones sobre una posible renuncia. En ese contexto, durante la emisión del domingo 13 de julio, el periodista Nahuel Saa, conocido como “La Criti”, le preguntó directamente si pensaba quedarse solo con Sálvese quien pueda, su programa de streaming. Sin rodeos, Latorre respondió: “No, no. Eso lo dije porque hasta fin de año le confirmé a Ángel que sigo. No me muevo, y el año que viene vemos qué hacemos”.

Además, desmintió las versiones que la vinculaban con un cambio de canal: “Tengo tres años firmados con América TV”, aseguró, despejando cualquier duda sobre su continuidad en la señal.

El cruce con Marixa Balli

El conflicto que disparó las versiones ocurrió días atrás en el piso de LAM, cuando Marixa Balli expresó su malestar con la producción del programa y apuntó contra Yanina: “Yo no sabía que tu enojo era real. Pensé que era una broma eso de que te ibas del grupo de WhatsApp”, comentó la conductora de SQP, al notar el mal clima en el estudio.

Marixa fue clara: “No es un enojo terrible. Dije lo que sentía. No me gusta que insinúes que estoy enojada con el universo, porque no es así”. En respuesta, Latorre la confrontó: “Hoy se te vio enojada con la producción. Dijiste algo como ‘yo no quiero ser conductora de chimentos’”.

“Le dejé en claro a Ángel que no quiero conducir un programa de chimentos. Quiero ser panelista”, explicó Balli. La discusión se tensó aún más cuando Yanina agregó: “El día que condujo Pepe me pareció que no estuvo bueno que no le remaras las cosas, se te notaba enojada y no hablabas”.

Aunque el conflicto generó ruido dentro del equipo, Yanina Latorre dejó en claro que su decisión está tomada: seguirá firme en su rol de panelista, defendiendo su espacio en uno de los programas más picantes de la televisión.