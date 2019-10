Andino se confabuló con el médico para adelantar el parto de su hija

Guillermo Andino reveló que le pidió al obstetra de su pareja Carolina Prat que adelante el nacimiento de Sofía para que la fecha coincidiera con el aniversario del gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing.

Entre risas, el conductor afirmó en Metro y Medio que se lo reveló a su pareja ocho años después: “Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto para que fuera el 4. Él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo que no había problema".

"Lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de 10 horas y yo dije 'Uy mamita si metí la pata me mata'. Finalmente nació Sofi el 4 de noviembre, el día del gol del Chango en Montevideo", afirmó Andino sin ningún remordimiento de la violencia obstétrica que impulsó.

Durante el reportaje, el periodista se encargó de subrayar que todo lo hizo a espaldas de su mujer: "Recién le conté a Caro 8 años después", afirmó.





Fuente:Rating cero