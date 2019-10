Florencia de la V habló sobre el rumor de divorcio con Pablo Goycochea

Florencia de la V cortó sus vacaciones y su pease con la plaza con sus hijos para hablar del rumor sobre el divorcio con su esposo, Pablo Goycochea.

La información fue arrojada por "Intrusos" durante la jornada de ayer y en el ciclo de Jorge Rial aclararon que iban a salir a desmentirlos.

Primiciasya.com dialogó con Pablo durante la tarde de ayer y con escuetas palabras dijo: "No, nada que ver. Gracias".

"Hola, estoy acá en la plaza con mis hijos y me tomó 5 minutos porque tengo que decirles que no estoy separada. Lo lamento, sí, lloren chicos, sigo casa. Con mi marido le queremos pedir que no utilicen fotos de nuestros hijos porque no autorizamos", dijo Flor.



Fuente:Primiciasya