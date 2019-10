Silvina Luna habló con Moria tras renunciar a "Incorrectas

El viernes pasado, Silvina Luna protagonizó un momento muy incómodo en "Incorrectas" cuando Moria Casán la retó al aire por "no dejar hablar" a sus compañeras. El momento fue tan tenso que la modelo decidió levantarse e irse. Luego, decidió renunciar al ciclo que se emite por América TV.

Este miércoles, Silvina habló con Moria al aire para aclarar lo sucedido. "No hablé en ningún lado, me llamaron de muchos medios pero no tengo nada que decir, solo agradecer como lo hice con vos, con la producción y mis compañeros. Fue un programa en el que me divertí muchísimo y aprendí un montón de cosas. Me quedo con el mejor recuerdo, no soy una persona que critica a la gente, no es mi estilo ese. Así me voy del programa, agradecida", indicó.

Además, la modelo contó por qué decidió irse en vivo: "Me paré, no fue de maleducada, pero se me caían las lágrimas y por eso me levanté. No me voy solo por eso, sino que fue el punta pié para algo que yo ya venía pensando. Está todo bien, no es mi estilo irme mal de los lugares".

"Estoy con momentos de cambio, buscando otras experiencias. Creo que está bueno decir 'acá ya di lo que tenía que dar' y probar por otro lado. Para mí Incorrectas fue hermoso y de mucho aprendizaje", concluyó.

Fuente:Primiciasya