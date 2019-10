La inédita historia sobre el encuentro íntimo entre Luis Miguel y Luciana Salazar

En 2018 Luis Miguel volvió a estar en boca de todos gracias al estreno de su serie biográfica publicada en Netflix. En Argentina, uno de los países donde El Rey Sol convoca a más fanáticas, comenzaron a salir a la luz varias historias y encuentros del cantante con famosas locales que ocurrían cuando él estaba de visita en el país. Una de ellas fue la de Luciana Salazar, quien confirmó que lo conoció y lo describió como “un romántico, un caballero”.

"Fue una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires, y antes de juntarnos nos juntamos todas, que fuimos todos juntos, con Marley, y me acuerdo que todas empezaron a decir 'bueno, ¿a vos te gusta?, ¿a vos te gusta?', y yo fui la única que dije sí, a mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás", había detallado Luli en Cortá Por Lozano a mediados del año pasado.

A la hora de describirlo, la modelo había contado que Luismi "es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida, cómo la están pasando. No nació en México pero es como si fuera mexicano, y viste que el mexicano tiene como esa cosa de caballero, es muy atento. Quiere que la pases increíble, manda a pedir todo lo que te gusta”.

Quien dio más detalles de un encuentro entre el cantante y Luli fue Marcelo Polino, quien en Showmatch contó una historia inédita que tiene como protagonista a la modelo.

“Lo que la buscó Luis Miguel a esta chica… La perseguía, la buscaba, nos llamaba a todos preguntándonos por Luciana”, comenzó y mientras la modelo se ruborizaba en la pista, continuó dando detalles: “Un día estábamos en un lugar, aparece Luis Miguel, la agarra de la mano a Luciana y se la lleva atrás de una columna. Le notó el teléfono: sí, Luis Miguel le anotó el teléfono en la mano a Luciana Salazar. Hasta ahí, cuento”.



