Maravilla Martínez engordó 23 kilos para hacer una película: las imágenes

Este jueves se estrenó la película “Pistolero”, dirigida por Nicolás Galvagno, que marca el debut cinematográfico de Sergio “Maravilla” Martínez, que tuvo que engordar varios kilos para hacer su personaje.

El ex campeón del mundo de boxeo de 44 años interpreta el papel de Claudio Mendoza, que junto a su hermano Isidoro Mendoza (Lautaro Delgado Tymruk) le roban a los ricos.

“Soy nuevito en esto del cine, vengo del palo del boxeo y sentí un gran placer al trabajar en este largometraje”, contó “Maravilla” en diálogo con Clarín.

Sobre cómo compuso su personaje, Martínez explicó: “El director me dijo: “Sergio, no quiero que tengas pinta de deportista. Ni que seas elegante ni prolijo… Y quiero que aumentes siete, ocho kilos… Al final, me lo tomé demasiado en serie. ¡Y subí 23! ¡Y llegué a los 100!”.

El elenco lo completan Diego Cremonesi, Juan Palomino y María Abadi.