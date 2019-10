Tini Stoessel y Sebastián Yatra estrenaron el video de "Oye"

Si bien Tini Stoessel y Sebastián Yatra ya habían lanzado canciones y videos juntos como “Cristina”, “Quiero volver” y “Yo te extraño”, “Oye” se destaca por ser el primer clip que estrena la pareja desde que confirmaron su romance.

Se trata de una canción “muy triste”, tal como había adelantado la propia Tini en el programa de Susana días atrás del estreno.

El video cuenta la historia de una pareja de artistas que se separan y cada uno continúa con su carrera, grabando temas y haciendo giras, concentrándose en el trabajo pero recordando a cada momento cuánto les gustaría compartir sus éxitos con la persona que amaron.

En una oportunidad y llevada por el corazón, Tini viaja a Bogotá a buscar a Yatra, pero cuando llega lo ve besándose con una rubia. Inmediatamente se va del lugar, sin ser vista por “su ex” y sin buscar explicaciones. Sin embargo, se le cae una cadenita con un particular dije que luego es encontrado en el piso por el cantante.

Letra de “Oye”

Oye, escucha lo que tengo que decir

Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar

Yo sé que ya es muy tarde pero,

Oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien

ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel

Quererte fue mi error y ahora lo sé

Porque al final del cuento, sé muy dentro que

Yo, sin ti estoy mejor

Te fuiste con el viento

En un momento

Y no llevaste este amor

Porque eres tú, nunca fui yo, quien nos dejó

Conmigo siempre

vas a estar mejor

No intentes con un dedo

Venir a tapar el sol

No intentes ser más fuerte

Que la paz y que el amor

Porque este amor no está perdido

Tú ya sabes que este amor nos encontró

Por miedo a perderte

y vivir solamente

pensándote más

sin saber con quién estás

Yo ya no te sé querer

Maldita inseguridad

Por miedo a quererte

Y no ser suficiente

La velocidad

Tengo que dejarte atrás

Tantas ganas de volver

Tantas ganas de llorar

Como te enloqueces por una persona

Si ya van tres meses y tú no reaccionas

Y aunque la razón te advierte el corazón traiciona, Oh Oh

Pero no hay invierno que sea para siempre

Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente

Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte

Porque al final del cuento, sé muy dentro que

Yo, sin ti estoy mejor

Te fuiste con el viento

En un momento

Y no llevaste este amor

Porque eres tú, nunca fui yo, quien nos dejó

Nunca fui yo

Oye, te fuiste y no me pude despedir

Ya dije lo que estaba por decirte

Ya no vuelvas más

Entiendo que ahora estás mejor sin mí.



Fuente:Rating cero