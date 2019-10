Silvina Escudero mostró por primera vez a su novio

La semana pasada, Silvina Escudero celebró los 36 años de vida con una mega fiesta donde se la vio muy acaramelada con su novio, Federico, con quien sale desde hace dos años pero a quien nunca mostró en sus redes sociales.

La pareja venía de cierta tormenta y de una separación mínima: "Mi separación fue casi mínima. Se fue unos días de casa pero veníamos arrastrando una crisis".

Y la morocha reveló al respecto: "Estamos hace dos años y medio y nos fuimos a vivir juntos. No discutimos, fue no hablar, que es peor. Estábamos cada uno en su rutina, trabajo y no nos mirábamos. Volvió el diálogo, las miradas, la mano... Él me llamó".

Feliz por su presente sentimental, Silvina decidió compartir una imagen del viaje que hicieron juntos a México y allí mostró por primera vez el perfil del muchacho.

"La tormenta me hizo extrañar este lugar ❤️", escribió hace pocas horas ante el mal clima que se suscitó en Buenos Aires y alrededores.

Fuente:primiciasya