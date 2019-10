Mica Viciconte: "Con Fabián buscaremos la manera para vernos, no es tan grave"

Mica Viciconte sin duda está atravesando su mejor momento. La modelo y panelista que se luce todas las tardes en la pantalla de América junto a Moria Casán, ya tiene planeado lo que hará durante el verano.

La semana pasada se reunió junto a Pedro Alfonso en las oficinas de DABOPE, la productora de Pablo Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hope, para oficializar la firma de contrato ya que formará parte del elenco de “Atrapados en el museo” la comedia escrita por Martín Guerra que contará con dirección de Carlos Olivieri.

Mica, que disfruta de su relación con Fabián “Poroto” Cubero, y de su actual presente en los medios, se mostró feliz con éste nuevo paso en su carrera artística que día a día va pisando más fuerte.

"Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, es un nuevo desafío y me entusiasma mucho", indicó. Mica ya recibió el libreto y se encuentra estudiando la letra para comenzar los ensayos oficiales en las próximas semanas junto a Pedro Alfonso, Paula Chaves, Julieta Prandi y un gran elenco de una comedia que promete hacer reír y mucho a quienes visiten Carlos Paz.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Viciconte contó cómo organizará su agenda laboral: "Seguiré con Moria y haré los móviles desde Carlos Paz mientras hago teatro".

Con respecto al plano personal, dijo: "Y veremos con Fabi cómo nos manejamos para vernos. Él se despide del fútbol y hay que ver cómo sigue, dependemos de eso. Y son dos meses y medio no es mucho y pasa rápido. No será tan grave, pero buscaremos la manera. No nos pusimos a ver y charlar sobre eso".





Fuente:Primiciasya