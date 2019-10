Influencer hizo visible en las redes la extraña afección de su hijo en la piel

Ekaterina Mezenova es una joven rusa de 24 años muy conocida en las redes por subir en su cuenta las últimas tendencias de la moda, lo que venía haciendo con mucho éxito hasta el momento, solo que esta vez decidió visibilizar en su cuenta de instagram (en la cual cuenta con 800 mil seguidores), la extraña enfermedad que padece su hijo en la piel, la cual si no recibe un tratamiento adecuado puede hasta llegar a padecer cáncer.



Max su hijo, que ahora tiene un año y cuatro meses, nació con una extraña mancha la cual dejó en shock a toda la sala en el momento del nacimiento, según la modelo lo describe como “el día más maravilloso” aunque “fue nublado por una circunstancia”. Esta mancha cubría toda la piel del niño lo cual generó gran conmoción entre el personal , la sala se llenó de obstetras, enfermeras, terapeutas, genetistas, todos tratando de descubrir de que se trataba.



Después de tanto indagar e investigar descubrieron que es una enfermedad llamada nevus, en la cual se encuentran lunares de gran tamaño distribuidos por todo el cuerpo, esta afección además de ser un problema estético desencadena un problema mucho mas grande el cual podría ser el cáncer de piel .La joven ahí no mas acudió a un especialista el cual le explicó que no podían remover los lunares en su totalidad pero podían hacer un tratamiento el cual tiene una duración de 6 a 7 meses que reduciría notablemente el riesgo de una complicación. Lo malo de esto es el elevado costo el cual esta alrededor de unos 450 mil dólares.



Estas circunstancias impulsaron a la madre a mostrar a su hijo en redes pero con una muy buena causa, que es, recaudar fondos para el costoso tratamiento y visibilizar esta afección.

Claramente esto generó mucho ruido entre los medios, insultos e intentos de hackeo así y todo mantuvo la calma y les prometió a sus seguidores que va a intentar disolver todas las dudas que tengan sobre esta afección.