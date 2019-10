Axel esta en la mira :Podrían llegar nuevas denuncias

Axel se encuentra bastante complicado desde que una joven radicó una denuncia por abuso sexual simple en Cipoletti,Rio Negro, nueva información indica que el cantante podría estar involucrado en mas casos de abusos o violencia de género.



La panelista Mariela Calabró, en el programa El Diario de Mariana (El Trece) ,contó que se comunicó con José D’Antona, abogado de la joven que realizó la primer denuncia contra el cantante, y reveló que en su charla con el abogado, este le comentó que Axel podría recibir nuevas acusaciones .



José D’Antona aseguró “al menos cinco o seis “fueron las mujeres que se contactaron con él. “Podrían ser más, pero esa es la cantidad de la que estoy seguro. Si terminarán siendo denuncias o no, no lo sé. Ellas se comunicaron con nosotros, nosotros no estuvimos en búsqueda de ninguna víctima" dijo.



El abogado también agregó que en el momento del suceso (2017), su representada ya contaba con la mayoría de edad, por lo que se encontraba en un ámbito laboral, hecho que es mucho más grave.



La única denunciante hasta el momento pidió por favor que no se revelara su identidad en los medios de comunicación.



Axel y todo su entorno recurren al silencio total.