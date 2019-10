La dama y el vagabundo : Disney crea un nuevo éxito

Hace tan solo unas horas se publicó el tráiler de la nueva película de Disney “La dama y el vagabundo”, lo que desató mucho fanatismo y emoción, no solo de la gente amante de los perros, si no de niños, adultos que quieren ver esta nueva versión y volver a sentirse niños.



Está mas que dicho que esta película será el próximo boom de la pantalla grande. Es una mezcla de todo un poco, ternura, amor, perros reales, y una mega producción. Pero eso no es todo, a la producción no se le pasó ni un solo detalle, y a modo de marketing el can que será protagonista de esta nueva versión de “La dama y el vagabundo”, fue rescatado de una perrera.



Este perrito llamado Monte fue rescatado y entrenado por especialistas de Hollywood para ser ahora la estrella del gran clásico. Para tranquilidad de muchos hay proteccionistas los cuales se aseguran que se cumplan todas las reglas y que estos animalitos no sufran.



Varios jóvenes desconocen la trama, basada en la novela de Ward Greene, y aquí llega la nueva oportunidad para que se pongan al día. Estos famosos son los que le darán vida a los personajes :Justin Theroux pondrá voz a Golfo. Tessa Thompson será la encargada de dar voz a la Coker Reina.



El tráiler ya lo anticipa; estamos frente al nuevo éxito de Walt Disney que dejará a las boleterías a más no poder. La fecha de estreno será el 12 de Noviembre en los Estados Unidos.